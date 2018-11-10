Пожар в "Ленте" локализован, 3200 квадратных метров обрушилось

Пожар в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, 118, локализован, ранг сложности понижен с третьего на второй. Об этом "Фонтанке" сообщил глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

197 сотрудников МЧС в данный момент работают внутри.

По словам Аникина, здание сделано из металлических конструкций, которые не устойчивы к нагреванию, что может привести к обрушению. Работы ведутся в опасной ситуации для пожарных. Аникин уточнил, что в магазине газовая котельная и электрическая подстанция, их успели отключить.

Площадь горения составила 4800 кв. м, 3200 кв. м обрушилось. Пострадавших нет, 100 человек вывели из магазина.

Причина возгорания пока не установлена. По словам сотрудников магазина, пожар начался в отделе, где находятся растительные масла, то есть в левом крыле здания. В МЧС это пока не комментируют, потому что сейчас проводится проливка здания.

Напомним, сведения о пожаре в гипермаркете "Лента" поступили в 8:30 утра, через 8 минут пожарные были на месте. В 8:45 пожару был присвоен 3-й ранг сложности.