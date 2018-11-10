В горящей "Ленте" обрушилась кровля, пострадавших нет

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга у горящего супермаркета "Лента" обрушилась кровля, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Перекрыта для движения набережная Обводного канала от метро "Балтийская" до торгового центра "Варшавский экспресс" со стороны горящего магазина.

По последним данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что из здания гипермаркета эвакуировали 100 человек, остальные люди вышли сами.

Ранее сообщалось, что более 800 человек были эвакуированы из загоревшегося около 8:30 утра гипермаркета "Лента" на набережной Обводного канала, 118. Пожару присвоен третий ранг сложности. Площадь горения составляет около 5000 кв. метров. Здание одноэтажное, размером 126 на 100 кв. метров.

Тушением пожара занимаются около 100 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

"В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка. Ее специалисты каждые 15-20 минут проводят все необходимые замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено", – сообщили в городском управлении МЧС.