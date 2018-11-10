18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +4
$ 66.85р
75.81р
13:14 10.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
10.11.2018 10:10
Печать

В горящей "Ленте" обрушилась кровля, пострадавших нет

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга у горящего супермаркета "Лента" обрушилась кровля, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Перекрыта для движения набережная Обводного канала от метро "Балтийская" до торгового центра "Варшавский экспресс" со стороны горящего магазина.

По последним данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что из здания гипермаркета эвакуировали 100 человек, остальные люди вышли сами.

Ранее сообщалось, что более 800 человек были эвакуированы из загоревшегося около 8:30 утра гипермаркета "Лента" на набережной Обводного канала, 118. Пожару присвоен третий ранг сложности. Площадь горения составляет около 5000 кв. метров. Здание одноэтажное, размером 126 на 100 кв. метров.

Тушением пожара занимаются около 100 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

"В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка. Ее специалисты каждые 15-20 минут проводят все необходимые замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено", – сообщили в городском управлении МЧС.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
09.11.2018 11:00

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.
pixabay.com
09.11.2018 10:32

«Победа» открыла продажу билетов на регулярный рейс в Нидерланды

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в четверг открыла продажу на новый регулярный рейс Москва-Эйндховен (Нидерланды)