На Обводном горит супермаркет "Лента". Пожару присвоен третий номер

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга горит супермаркет "Лента". Пожару присвоен номер № 3, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Информация о пажаре на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, поступила в 8:30 утра 10 ноября. На месте работают 12 пожарных расчётов. По последним данным, бушующий в торговых залах огонь охватил площадь 4800 тыс. кв. м.

Из одноэтажного здания магазина эвакуировали 800 человек.

Сведения о пострадавших уточняются.

Чёрный столб дыма виден в соседних районах.