Зонду «ЭкзоМарс» выбрали место для посадки на красной планете. Плато Оксия оказалось лучше долины Мавра

Специальная рабочая группа рекомендовала посадить зонд «ЭкзоМарс» в северном полушарии красной планеты на плато Оксия, недалеко от экватора. Окончательно плацдарм выберут в середине 2019 года представители руководства Европейского космического агентства (ESA) и «Роскосмоса», сообщает 9 ноября «N+1».

В качестве места для возможной посадки рассматривали два основных варианта: плато Оксия и долину Мавра. Эти территории лишены крупных валунов и крутых склонов, также их поверхность достаточно плотная, чтобы марсоход встал ровно при посадке и не перевернулся.

В обеих зонах сохранились русла рек, что даёт надежду на нахождение следов жизни. Судя по данным орбитальной съемки, плато Оксия богато глинистыми минералами, которые формировались в присутствии воды. Эта территория предпочтительнее для посадки с точки зрения безопасности.

Программу «ЭкзоМарс» реализуют «Роскосмос» и Европейское космическое агентство. В марте 2018 года систему парашютов, которая и должна «нежно» доставить аппарат на Марс, протестировали в Швеции. Кроме марсохода, на планету отправится научная станция. Зонд «ЭкзоМарс» планируется запустить в период с 25 июля по 13 августа 2020 года с космодрома Байконур с помощью ракеты «Протон-М». Прибытие должно состояться 19 марта 2021 года.