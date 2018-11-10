По делу о массовом убийстве в колледже Керчи допросили 650 человек. Стрелок действовал в одиночку

Следователи допросили 650 человек по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже. Об этом главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании в Симферополе 9 ноября.

«Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», – говорится в сообщении СК.

Следствие продолжает изучать взгляды Рослякова, его связи и психологическое состояние на момент совершения преступления. Напомним, ранее в СМИ появлялись противоречивые сведения — с одной стороны, Рослякова называли анархистом, с другой — говорили о его якобы общении с украинскими националистами.