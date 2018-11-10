Происшествия
По делу о массовом убийстве в колледже Керчи допросили 650 человек. Стрелок действовал в одиночку
Следователи допросили 650 человек по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже. Об этом главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании в Симферополе 9 ноября.
«Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», – говорится в сообщении СК.
Следствие продолжает изучать взгляды Рослякова, его связи и психологическое состояние на момент совершения преступления. Напомним, ранее в СМИ появлялись противоречивые сведения — с одной стороны, Рослякова называли анархистом, с другой — говорили о его якобы общении с украинскими националистами.
Справка:
Напомним, что восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».