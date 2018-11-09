Афины выдали Москве россиянина, возглавлявшего группу по торговле поддельной водкой. Бизнес принёс 157 млн рублей

Обвиняемый в торговле подпольной водкой Автандил Георгиев экстрадирован из Греции в России. Об этом 9 ноября сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Как полагает следствие, с марта 2013 года по июнь 2014-го Георгиев был одним из организаторов преступной группировки и руководил сообщниками, которые продавали немаркированную водку различных марок в Волгограде и других российских регионах. Бизнес принёс 157 млн рублей, 103 из них удалось легализовать.

Георгиева передали российским властям в аэропорту Афин. Задержали его ещё в 2016 году в Греции. В июне того же года Генеральная прокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Георгиева обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном обороте продукции без маркировки (ст. 171.1 УК РФ), легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления (ст. 174.1 УК РФ).