На Украине выборы в Донбассе посчитали посягательством на территориальную целостность страны

Прокуратура части Донецкой области, подконтрольной Киеву, возбудила уголовное дело из-за организации выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 9 ноября пишет «Коммерсантъ».

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, управлений Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, выборы глав ДНР и ЛНР, а также депутатов Народных советов самопровозглашенных республик должны пройти 11 ноября. Евросоюз и украинские власти уже назвали сам факт таких выборов нарушением Минских соглашений. Главным претендентом на пост главы ДНР является Денис Пушилин — бывший сотрудник «МММ» Сергея Мавроди и структур украинского олигарха Рината Ахметова. Как считают эксперты, сейчас он представляет интересы «семьи» бывшего президента Украины Виктора Януковича.