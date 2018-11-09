Происшествия
СМИ: Рыболовлев собирается покинуть Монако, несмотря на запрет суда
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако подозревают в коррупции, 10 ноября собирается прилететь в Москву. Об этом 9 ноября пишет «Новая газета» со ссылкой на свои источники.
Рыболовлев находится под судебным контролем в Монако, ему запрещено покидать территорию княжества, бизнесмен должен регулярно отмечаться в полиции. По делу миллиардера предъявлены обвинения нескольким бывшим и действующим высокопоставленным чиновникам — в частности, советнику по внутренним делам (аналог главы МВД) Полу Массерону, экс-министру юстиции Филиппу Нармино, руководителю уголовного розыска полиции Кристофу Аже и его заместителю Патрику Фюзари.
Справка:
Дмитрий Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры Княжества Монако. Его подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии в этих преступлениях. По данным издания nrc.nl, глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play. Также сообщалось, что российский бизнесмен присвоил средства, полученные от продажи Килиана Мбаппе в «ПСЖ» за 180 млн евро. В клубе категорически опровергают все обвинения в адрес Рыболовлева.