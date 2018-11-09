СМИ: Рыболовлев собирается покинуть Монако, несмотря на запрет суда

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако подозревают в коррупции, 10 ноября собирается прилететь в Москву. Об этом 9 ноября пишет «Новая газета» со ссылкой на свои источники.

Рыболовлев находится под судебным контролем в Монако, ему запрещено покидать территорию княжества, бизнесмен должен регулярно отмечаться в полиции. По делу миллиардера предъявлены обвинения нескольким бывшим и действующим высокопоставленным чиновникам — в частности, советнику по внутренним делам (аналог главы МВД) Полу Массерону, экс-министру юстиции Филиппу Нармино, руководителю уголовного розыска полиции Кристофу Аже и его заместителю Патрику Фюзари.