Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 платить «Газпрому». Все выплаты уйдут швейцарским приставам

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому». Об этом 9 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проспект к выпуску еврооблигаций компании.

Решение вынесено в рамках обеспечительных мер по иску украинского «Нафтогаза» к российскому газовому монополисту.

«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты "Газпрому" компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2. В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов», — цитирует «Интерфакс» документ.

В феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж решил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины. Россия оспаривает это решение, однако уже в мае зашла речь о принудительном взыскании средств с «Газпрома». Суд Стокгольма арестовал голландские активы российской компании, а также акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Напомним, в июле «Нафтогаз» подал очередной иск к «Газпрому» – уже на 11,6 млрд долларов. Украинская компания требует пересмотра тарифов на транзит газа.

Nord Stream и Nord Stream 2 являются владельцами и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» соответственно.