В Москве нашли тело пропавшего и. о. главы муниципалитета Щукино

Исполняющего обязанности главы муниципалитета Щукино Сергея Середина нашли спустя неделю. По предварительной информации, он умер от сердечной недостаточности. Его тело обнаружили в Москве в Благовещенском переулке.

«Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения. Возможно, ему стало плохо, однако никто из прохожих не обратил на это внимания и не вызвал скорую помощь», — говорится в сообщении муниципального округа 9 ноября.

2 ноября в 21.30 Середин после работы отправился на встречу с друзьями. В последний раз его видели выходящим из 18-го дома на улице Тверской в 4.30. В этом здании располагаются кафе, бары и клуб. Родные начали искать Середина 6 ноября — после того, как мужчина не вышел на работу. Накануне тело нашли в одном из моргов столицы, куда его доставили ещё 3 ноября.