В столице Сомали прогремели три взрыва. В результате теракта погибли не менее 30 человек

В Могадишо, столице Сомали, террористы-смертники устроили три взрыва. Погибли как минимум 30 человек, пишет 9 ноября РБК со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, взорвались три автомобиля, которые подъехали к гостинице в центре города. Ответственность за теракты уже взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена на территории РФ). Террористы ранее обещали нападать на чиновников, однако большая часть погибших и пострадавших — гражданские лица.

