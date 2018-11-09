В столице Сомали прогремели три взрыва. В результате теракта погибли не менее 30 человек

В Могадишо, столице Сомали, террористы-смертники устроили три взрыва. Погибли как минимум 30 человек, пишет 9 ноября РБК со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, взорвались три автомобиля, которые подъехали к гостинице в центре города. Ответственность за теракты уже взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена на территории РФ). Террористы ранее обещали нападать на чиновников, однако большая часть погибших и пострадавших — гражданские лица.

BREAKING: Three huge explosions, followed by heavy gunfire heard in the Somali capital of #Mogadishu moments ago. #Somalia pic.twitter.com/lrs1Dbxh71 — Ahmed Kosar (@AhmedKosar1) 9 ноября 2018 г.

Гостиница «Сахафи» находится рядом с штаб-квартирой департамента уголовных расследований Сомали. Полиция и охранники отеля открыли огонь по боевикам и застрелили четверых. Еще двое были смертниками, один автомобиль взорвали дистанционно.