Адвокат: Следствие по делам Кокорина и Мамаева продлили на два месяца

Срок расследования дел футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен на два месяца. Об этом 9 ноября в своем Instagram написала адвокат игрока "Зенита" Кокорина Татьяна Стукалова.

Она уточнила, что всего срок следствия увеличен до четырех месяцев — до февраля 2019 года. Причем, по мнению Стукаловой, оснований для такого решения нет: "Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному. Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия", – пишет адвокат.

Напомним, ранее расследование должно было закончиться к 8 декабря. Отметим, до этого же срока пока официально продлен арест обоих футболистов. «Краснодар» уже готов расторгнуть договор с Мамаевым, однако РФС потребовал дождаться момента, когда игрок окажется на свободе и сможет ответить на обвинения лично. «Зенит» желания расстаться с Кокориным пока не высказывал.