Происшествия
Адвокат: Следствие по делам Кокорина и Мамаева продлили на два месяца
Срок расследования дел футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен на два месяца. Об этом 9 ноября в своем Instagram написала адвокат игрока "Зенита" Кокорина Татьяна Стукалова.
Она уточнила, что всего срок следствия увеличен до четырех месяцев — до февраля 2019 года. Причем, по мнению Стукаловой, оснований для такого решения нет: "Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному. Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия", – пишет адвокат.
Сегодня посетила Бутырку. У ребят настроение нормальное. Действительно имеет место ограничение в количестве посещения спортивного зала. Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных (со слов администрации СИЗО № 2). В развитие своего предыдущего сообщения необходимо отметить, что вопрос об адекватности содеянному – причинению побоев в ответ на оскорбление применения меры пресечения в виде содержания под стражей – самой исключительной меры, применяемой при невозможности избрания иных мер, до настоящего времени выступает основным в ситуации с Александром и Кириллом Кокориными. Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному. Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
Напомним, ранее расследование должно было закончиться к 8 декабря. Отметим, до этого же срока пока официально продлен арест обоих футболистов. «Краснодар» уже готов расторгнуть договор с Мамаевым, однако РФС потребовал дождаться момента, когда игрок окажется на свободе и сможет ответить на обвинения лично. «Зенит» желания расстаться с Кокориным пока не высказывал.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.