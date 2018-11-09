Под Петербургом в полицейскую машину въехала иномарка. Один человек погиб на месте, троих увезли в больницу

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти 9 ноября. При въезде в посёлок Лебяжье столкнулись полицейский УАЗ «Патриот» и «Рено Логан».

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти, авария произошла около пяти вечера на автодороге «Санкт-Петербург – Ручьи». «Рено» выехал на встречку, где врезался в служебный «УАЗ». 61-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. Два его пассажира госпитализированы.

Также помощь медиков потребовалась одному из полицейских. Его в состоянии средней степени тяжести отправили в больницу.