Суд защитил репутацию Рособрнадзора. Петербургского учителя обязали удалить информацию об утечках на ЕГЭ

Дорогомиловский суд Москвы обязал петербургского учителя Дмитрия Гущина опровергнуть информацию об утечке заданий по ЕГЭ до проведения экзаменов. Решение вынесено 9 ноября.

После вступления решения в законную силу педагог в течение 10 дней должен удалить публикации заданий со своей страницы «ВКонтакте».

«Апелляция, конечно, будет. Будет. Хотели суда — будет суд. Уж какой есть хоть кривой-косой, но будет. Не было бы иска — все бы о летней утечке давно забыли. Хорошо, что не забыли. Может, наконец, там у себя в кабинетах начнут работать так, как должно», — прокомментировал Гущин на своей странице в социальной сети.

Газета «Новые известия», которая писала об утечках, теперь также должна удалить публикации и опровергнуть эту информацию.

Рособрнадзор решил защитить своё доброе имя в суде после того, как учитель из Петербурга рассказал об утечках ЕГЭ по химии и математике. Задания Гущин опубликовал на своей странице в социальных сетях.