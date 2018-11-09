«Мы всегда были против любых проявлений грубости и агрессии». В «Зените» прокомментировали драку молодых футболистов

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал массовую драку своих воспитанников в финале первенства Петербурга U-17 против сверстников из СШОР «Зенит» в минувший четверг.

«Зенит всегда был против любых проявлений грубости и агрессии как в футболе, так и вне его. Однако в ситуации, когда игроков обеих команд захлестнули чрезмерные эмоции, неправильно искать правых или виноватых. Все должно решаться на футбольном поле и только в игре. Напомним, что после инцидента судья наказал двумя прямыми удалениями игроков Академии "Зенита", футболисты СДЮШОР получили сразу 3 красных карточки. При этом команды выдали яркое, принципиальное дерби и счет на табло», – заявил 9 ноября пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Ранее директор СШОР «Зенит» Евгений Шейнин говорил, что зачинщиками драки стали игроки Академии.

Напомним, победу в матче одержала Академия со счетом 2:1. После финального свистка у штрафной воспитанников Академии началась потасовка. Разнимать юношей пришлось стюардам и персоналу стадиона.