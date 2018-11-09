СМИ: Катарский фонд приобретал акции «Роснефти» на деньги ВТБ. Госбанк выдал покупателям 6 млрд долларов, хотя Путин делать этого не советовал

Приватизацию госкомпании «Роснефть» профинансировал ВТБ. Как пишет 9 ноября Reuters, госбанк выдал катарскому фонду Qatar Investment Authority (QIA) кредит на 6 млрд долларов.

Причем перед этим ВТБ сам занял у Центробанка 350 млрд рублей. Согласно сентябрьской отчетности ВТБ, с которой ознакомилось издание, банк выдал неким иностранным заемщикам 6,7 млрд долларов (434 млрд рублей) на срок до трех лет. Источники Reuters уверяют, что катарскому фонду досталось 6 млрд долларов из этих денег. Деньги QIA потратил на приобретение акций «Роснефти», в итоге фонд консолидировал 19,5% акций компании. В ВТБ отрицают участие в сделке, однако журналистам удалось подтвердить информацию у нескольких независимых источников — близких как к госбанку, так и к правительству РФ.

Напомним, приватизацию «Роснефти» назначили на 2016 год, но в условиях санкций было крайне сложно найти инвестора. От нее отказались суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов и японское правительство. А согласившиеся — QIA и трейдер Glencore — отказались вкладывать такой объем собственных средств. В итоге России пришлось одалживать иностранным инвесторам миллиарды на приобретение «Роснефти».

В результате, как пишет Reuters, сделка выглядела следующим образом: QIA заплатил 2,5 млрд евро, Glencore – 300 млн евро, а оставшаяся часть пришлась на долг – 5,2 млрд долларов внес итальянский банк Intesa, а еще около 2,5 млрд долларов — российские банки. В общей сложности за 19,5% акций «Роснефти» заплатили 11,5 млрд долларов.

Однако к 2017 году из консорциума практически решил выйти трейдер Glencore. Покупателем его доли должна была стать китайская компания CEFC, но ее главу задержали по подозрению в экономических преступлениях, и сделка сорвалась. К маю 2018 года катарский фонд согласился стать основным владельцем доли, покупка которой была оплачена итальянским банком Intesa — финансовое учреждение официально сообщило, что больше не является кредитором «Роснефти». Как пишет Reuters, 6 млрд долларов на выкуп этой доли и предоставил ВТБ. Сейчас структура владения «Роснефтью» выглядит следующим образом: Glencore принадлежит 0,57% акций, QIA — 18,9%, британской BP — 19,7%, основным акционером (более 50%) остается государственный «Роснефтегаз».

Напомним, еще в 2016 году Владимир Путин говорил, что сделка по приватизации «Роснефти» не должна финансироваться российскими госбанками. Возможно, именно поэтому подробности сделки так долго держались в тайне.