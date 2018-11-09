«Организовывал официальный обед». Ресторатор Пригожин сел за стол переговоров военных делегаций России и Ливии

Владелец знаковых петербургских ресторанов, предприниматель Евгений Пригожин замечен в качестве полноценного участника переговоров между высшими должностными лицами министерств обороны России и Ливии.

Протокольное видео разместила в своем YouTube-канале информационная служба главкомата Ливийских вооруженных сил. На нетрадиционный состав участников государственного уровня встречи обратила внимание «Новая газета».

В заметке, опубликованной 9 ноября, издание отмечает, что основной поставщик для нужд тыловой службы российской армии сидит по левую руку от министра Сергея Шойгу, однако в действительности бенефициар ресторанного холдинга «Конкорд» Евгений Пригожин не так близок – между ним и генералом за столом переговоров находятся двое военачальников. Их лиц не видно, но профиль ближайшего к Шойгу наводит на мысль о руководителе Национального центра управления обороной Михаиле Мизинцеве. По правую руку от главы военного ведомства – начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он же, как следует из ролика, встречает командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара, обменивается рукопожатием и говорит: «У нас много общего».

Официальных сообщений об этой встрече на сайте Минобороны РФ нет. 7 ноября о рабочей поездке ливийской делегации в Москву рассказали информагентства. «В ходе встречи обсуждены вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», – сообщили государственные СМИ со ссылкой на военное ведомство.

Примерно такая же тема, «развитие обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии», обсуждалась в 2017 году на августовской встрече Хафтара и Шойгу. Как следует из опубликованной на сайте Минобороны информации, «стороны договорились о продолжении контактов». Тогда событие сопровождалось публикацией протокольных фото, единственным гражданским за столом переговоров был переводчик.

«Новая газета» посчитала присутствие Пригожина в стенах Минобороны косвенным подтверждением информации о переброске в Ливию подразделений частной военной компании, получившей неформальное название ЧВК «Вагнер», к созданию которой считают причастным основателя группы «Конкорд». Сам Пригожин связь с ЧВК отрицает.

К вечеру 9 ноября, после того как публикации СМИ вынесли новость в топ агрегатора «Яндекса», госагентства со ссылкой на источник выступили с разъяснением. Сообщения дублируют друг друга в части, касающейся присутствия на военных переговорах ресторатора Пригожина. «Организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации», – объясняются Интерфакс, ТАСС и РИА «Новости».

Халифа Белкасим Хафтар с марта 2015 года возглавляет вооруженные силы восточной части Ливии. Он поддерживает базирующийся в городе Тобрук парламент, который, в свою очередь, противопоставляет себя сформированному при поддержке ООН правительству со столицей в Триполи на западе страны. В октябре 2018 года британские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что спецслужбы Великобритании встревожены намерением России «превратить Ливию в новую Сирию». Информацию об отправке российских военных в Северную Африку тогда опровергли в Госдуме РФ.