Спасите сердечко Лёвы

Шестимесячному Лёве срочно необходима операция на сердце. Но на этот год квот уже нет. И нет времени ждать – маленькое сердечко может остановиться в любую минуту. Значительная часть суммы на операцию уже собрана, не хватает около 160 тысяч рублей.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лёва Горбивненко, 6 месяцев.

Сложный врожденный порок сердца.

Спасет операция. Не хватает 157 453 руб.

«Сын родился с тяжелейшим пороком – у него, по сути, половинка сердца, отсутствует левый желудочек, не работают клапаны. Врачи говорили, что ребенок не сможет жить с такой патологией, но в Детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга нам дали надежду. В первые часы жизни Лёву экстренно перевезли на реанимобиле из роддома в больницу.

Благодаря помощи читателей Русфонда – не устаем всех благодарить – Лёвушке сделали две сложные операции. Без вашей помощи мы бы не справились! Врачи спасли сына и подготовили его сердце к дальнейшему лечению.

Теперь нужно переходить к следующему этапу: делать операцию Гленна. Однако региональных квот в ДГБ №1 на этот год уже нет. Наш сын не может ждать: его сердечко может не справиться с нагрузкой. Состояние Лёвы остается тяжелым, организм плохо насыщается кислородом. Но наш малыш хочет жить – он улыбается, гулит, тянется к игрушкам. Пожалуйста, помогите собрать средства на операцию! Самим нам с мужем не справиться». Юлия Лялюшина, Москва.

Кардиолог ДГБ №1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург):

«У Лёвы врожденный порок сердца – синдром гипоплазии (недоразвития) левых отделов сердца, левого желудочка, атрезия аортального клапана. Состояние после раздельного суживания ветвей легочной артерии, операции Норвуда. Сейчас необходимо провести диагностическое зондирование и плановую операцию Гленна. Мы создадим анастомоз (соединение) между легочной артерией и полой веной».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".