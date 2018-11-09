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Происшествия
09.11.2018 20:30
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Схему хищений в Смольном вскрыл бывший чиновник. После дачи показаний он получил условный срок по своему делу

Следственный комитет при задержании недавнего председателя юридического комитета Смольного Юлии Осиповой опирался на показания бывшего сотрудника администрации Петербурга Олега Лыскова, рассказавшего о традиции заключать многомиллионные контракты с коммерческими организациями, но выполнять работу силами штатных юристов.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело по мошенничеству в комитете Осиповой возбудили 22 августа 2018 года, собрав доказательства хищений при заключении трех госконтрактов на 14,6 млн рублей с фирмой «Акканто». Принцип работы юркомитета, когда бюджетные средства переводились в коммерческую организацию, а собственно работы выполняли чиновники, изложил следствию Олег Лысков. Он работал в ведомстве с 2000 по 2010 годы, впоследствии перешел в комитет по инвестициям. После увольнения в 2013-м занялся негосударственной карьерой, но контакты в администрации и личные воспоминания у него остались.

Вероятно, следствию могло повезти на общительность других членов юридической команды Смольного, но Лысков был самой подходящей кандидатурой. В августе 2017 года его задержали за попытку обмануть Мариинский театр. Экс-чиновник, занимавший должность замдиректора «Ленпроектреставрации», предложил подрядчику театра за 880 тысяч рублей принять работы, не обращая внимания на их качество. Расследование в отношении Лыскова завершалось летом 2018 года – когда шла реализация оперативных мероприятий по Осиповой. Он согласился рассказать о схемах в юридическом комитете, а по своему делу был освобожден из-под стражи под залог 1 млн рублей и получил условный приговор.

В уголовном деле также присутствуют показания бывшего зампредседателя юридического комитета Ирины Золотовской. После увольнения в октябре 2018 года она покинула Россию.

Вечером 9 ноября Куйбышевский суд отправил Юлию Осипову под домашний арест. Вину она не признала, заявив, что работала по правилам.

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