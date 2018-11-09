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09.11.2018 20:01
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«Фонтанка» за 60 секунд — 5-9 ноября

Ушлый полковник ФСБ в отставке и его фирма за четыре года обналичили миллиарды серого кэша. В кабинете при обыске заметили корпоративный календарь Управления экономической безопасности ГУ МВД – «оберег» для коммерсантов.

Михаил Веллер не написал «Легенду о кадете», а сочинил ее. У настоящего Олега Стрижака все было по-другому. Как на самом деле — рассказала его сестра, Ника.

Заехать и припарковаться прямо на территорию комплекса «Монумент героическим защитникам Ленинграда» – все равно что жарить шашлык на Вечном огне.

Мы кое-что узнали о вкладчиках закрывшейся компании «Кэшбери». Илону Маску бы таких людей — чтобы осваивать колонии на Марсе.

Не светите паспортом — его ксерокопии достаточно, чтобы кто-нибудь представился вами. Например, инспектору ГИБДД, - и вы лишились водительских прав. Прецедент есть.

«Дедовщина» в «Зените» – 26-летний игрок основного состава тычками решил повоспитывать 19-летнего «дубля». В «основу» воспитатель вернется не скоро.

Беглов решил сэкономить на метро. А также на школах и детсадах. Есть участки, где деньги нужнее.

Дмитрий Сергеев, которому петербургский бизнесмен Михальченко обязан своими неприятностями по делу о резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, отсудил у основателя сети ресторанов Ginza Project 204 млн рублей. «Баклажан» теперь в долгах.

Две студентки написали патриотическую песню к Дню народного единства, а ее у них украли. Одна авторка уклонилась от защиты своих прав, а вторая теперь должна 300 тысяч суду за экспертизу, в которой нет анализа мелодии.

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Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
09.11.2018 11:00

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.
pixabay.com
09.11.2018 10:32

«Победа» открыла продажу билетов на регулярный рейс в Нидерланды

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в четверг открыла продажу на новый регулярный рейс Москва-Эйндховен (Нидерланды)