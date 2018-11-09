«Фонтанка» за 60 секунд — 5-9 ноября

Ушлый полковник ФСБ в отставке и его фирма за четыре года обналичили миллиарды серого кэша. В кабинете при обыске заметили корпоративный календарь Управления экономической безопасности ГУ МВД – «оберег» для коммерсантов.

Михаил Веллер не написал «Легенду о кадете», а сочинил ее. У настоящего Олега Стрижака все было по-другому. Как на самом деле — рассказала его сестра, Ника.

Заехать и припарковаться прямо на территорию комплекса «Монумент героическим защитникам Ленинграда» – все равно что жарить шашлык на Вечном огне.

Мы кое-что узнали о вкладчиках закрывшейся компании «Кэшбери». Илону Маску бы таких людей — чтобы осваивать колонии на Марсе.

Не светите паспортом — его ксерокопии достаточно, чтобы кто-нибудь представился вами. Например, инспектору ГИБДД, - и вы лишились водительских прав. Прецедент есть.

«Дедовщина» в «Зените» – 26-летний игрок основного состава тычками решил повоспитывать 19-летнего «дубля». В «основу» воспитатель вернется не скоро.

Беглов решил сэкономить на метро. А также на школах и детсадах. Есть участки, где деньги нужнее.

Дмитрий Сергеев, которому петербургский бизнесмен Михальченко обязан своими неприятностями по делу о резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, отсудил у основателя сети ресторанов Ginza Project 204 млн рублей. «Баклажан» теперь в долгах.

Две студентки написали патриотическую песню к Дню народного единства, а ее у них украли. Одна авторка уклонилась от защиты своих прав, а вторая теперь должна 300 тысяч суду за экспертизу, в которой нет анализа мелодии.