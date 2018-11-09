Смольный обещает весной компенсировать «отрезанное» от жилищных программ на 2019 год

Программа «Молодежи — доступное жилье» будет профинансирована в 2019 году в том объеме, который был заложен в проект бюджета перед первым чтением. Ранее стало известно, что губернаторская поправка в документ уменьшает объем финансирования.

Как заявил 9 ноября «Фонтанке» профильный вице-губернатор Николай Бондаренко, программа "Молодежи – доступное жильё" будет профинансирована в 2019 году в полном объёме, предусмотренном первоначальным вариантом бюджета, за счёт поправок к бюджету в 2019 году. Имеются в виду весенние поправки в главный финансовый документ города.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что губернаторские поправки в проект бюджета 2019 – 2021 гг., которые будут рассмотрены 21 ноября, сокращают финансирование программ «Молодежи — доступное жилье», расселения коммуналок, а также субсидий на приобретение или строительство жилья на общую сумму в 788 млн рублей. Ровно столько же поправки прибавляют к адресной инвестиционной программе комитета имущественных отношений — деньги пойдут на обеспечение жильем семей ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана и семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

«Сумма в размере 788,4 млн рублей действительно направлена на эти цели врио губернатора, чтобы полностью закрыть потребность в квартирах в городе по этим двум категориям граждан, – говорит Бондаренко. – Сейчас в очереди стоит, соответственно, 78 и 68 семей в следующем году отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана и 75-летие снятия блокады». По данным Жилкома, в очереди по «молодежной» программе стоит примерно 17 тысяч семей, на расселение коммуналок — около 4 тысяч.

Напомним, Законодательное собрание должно рассмотреть проект бюджета Петербурга во втором чтении 21 ноября. «Фонтанка» писала о том, как губернаторская поправка меняет адресно-инвестиционную программу города. Согласно ей, доходы и расходы города в 2019 году симметрично увеличиваются примерно на 15,5 млрд рублей, дефицит остается на уровне 52 млрд рублей.