Украденные с Северного форта №6 пушки обнаружены в Финском заливе. За ними присматривает гость Петербурга

Четыре из семи старинных пушек найдены у подножия Морской северной батареи №6. Полиция Кронштадта ищет тех, кто не успел распорядиться награбленным.

Как стало известно «Фонтанке», Невская губа в четырёх километрах от станции Горская была обследована водолазами 7 ноября. Обнаружены четыре ствола, отлитые в середине XIX века. Ещё в октябре 2018-го они служили опорой для тыльной ограды Северного форта №6, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Летом остров был оставлен без охраны, в результате на него совершили набег: восемь пушек выдрали из бетонного основания, семь исчезли.

Пропажу обнаружил петербуржец Ларион Топчий, он же обратил внимание на приготовления к дальнейшему разграблению: с построенного 150 лет назад парового крана спилили зубчатое колесо.

Форт находится в оперативном управлении Северо-Западного агентства по использованию и управлению памятниками культуры (АУИПИК), он был передан в 2016 году, но охранное обязательство, регламентирующее систему защиты, до сих пор не оформлено. Заявление о хищении ведомство в полицию не подавало. Через неделю после публикаций в СМИ прокуратура заявила о готовности дать оценку «соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия правообладателем объекта».

В настоящее время Северный форт №6 охраняется. Региональное управление АУИПИК пока только на понятийном уровне договорилось с коммерческой структурой, так как без «охранной грамоты» КГИОП руки ведомства связаны законом. О том, как откомандированному из Смоленска сторожу живётся на окружённом водой острове, читайте в материале «Фонтанки» «И никакой Пятницы. Разграбленному в Кронштадте форту нашли защиту».