На Дальневосточном поменяли 15 метров прохудившейся трубы. Вечер петербуржцам обещают тёплый

Ремонтные работы на прохудившейся теплосети завершили в Невском районе Петербурга. В шесть жилых домов снова вернули тепло.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», к 17.00 завершили сварочные работы у 64 дома на Дальневосточном проспекте. Теплоэнергетики заменили 15 метров трубопровода. Сейчас идёт процесс нормализации отопления.

Течь труба диаметром 150 мм дала в ночь на 9 ноября. Хлынувший поток кипятка залил тротуар. Из-за аварии отопление в шесть домов подавали по пониженным параметрам.