Хлеб на Украине в октябре подорожал на 20,6%

Инфляция на Украине в октябре 2018 года в годовом выражении ускорилась до 9,5%, передает УНИАН со ссылкой на данные Госстата страны. В сентябре показатель составлял 8,9%.

При этом в месячном выражении рост цен замедлился до 1,7% после 1,9% в сентябре. С начала года показатель увеличился на 7,4%.

Больше всего в октябре цены выросли на автодорожный пассажирский транспорт — на 27% в годовом выражении, топливо и масла – на 24,5%, хлеб – на 20,6%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 16,9%. При этом они снизились на сахар – на 15,6%, фрукты — на 12,8%.