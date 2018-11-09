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Финансы
09.11.2018 19:14
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Хлеб на Украине в октябре подорожал на 20,6%

 

Инфляция на Украине в октябре 2018 года в годовом выражении ускорилась до 9,5%, передает УНИАН со ссылкой на данные Госстата страны. В сентябре показатель составлял 8,9%.

При этом в месячном выражении рост цен замедлился до 1,7% после 1,9% в сентябре. С начала года показатель увеличился на 7,4%.

Больше всего в октябре цены выросли на автодорожный пассажирский транспорт — на 27% в годовом выражении, топливо и масла – на 24,5%, хлеб – на 20,6%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 16,9%. При этом они снизились на сахар – на 15,6%, фрукты — на 12,8%.

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