Полиция Московского района ищет ночных похитителей зеркал у «Мерседесов». Набег двоих в капюшонах попал на видео

Ночные визитёры прогулялись по дворам Московского района Петербурга. Автолюбители узнали о них утром, когда заметили у иномарок отсутствие зеркал.

«Сегодня ночью, около трёх часов, в Московском районе были массово сняты зеркала с машин марки «Мерседес», — рассказали «Фонтанке» горожане 9 ноября.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что в 33-й отдел полиции поступило пять заявлений от владельцев «Мерседесов». Зеркал лишились иномарки, припаркованные у домов 41 и 45 на Бассейной улице, у шестого корпуса 14-го дома на Гагарина и 14-го и 37-го домов на проспекте Космонавтов.

Похитителей ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.