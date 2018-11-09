«Дело к зиме». После тёплых выходных петербуржцам обещают заморозки

Тёплые и практически без осадков выходные в Петербурге прогнозируют синоптики. И добавляют: скоро плюсовым температурам придёт конец, и зима возьмёт своё.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, в субботу и воскресенье в городе воздух прогреется до +5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +1. Местами возможны небольшие осадки.

В понедельник, 12 ноября, похолодает до ноля градусов, ночью ожидаются заморозки до минус 2 и гололедица.

«Сейчас какое-то время будут «качели» — в начале следующей недели действительно похолоднее, а к концу опять небольшой плюс (до +3 – 6 в дневные часы). Но, вообще-то, дело идет к зиме...» — рассказала начальник сектора долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталья Мироничева.

Учёные выяснили, что в погодных аномалиях Петербурга повинна Арктика. После жарких температурных рекордов город ожидает возмездие зимы.