Правительство предложило увеличить финансирование Севморпути

Правительство РФ в рамках комплексного плана по развитию магистральной инфраструктуры предлагает увеличить финансирование проекта Севморпути на следующие три года на 15 миллиардов рублей – до 17,2 миллиарда рублей, следует из поправок, внесенных правительством ко второму чтению закона о федеральном бюджете на 2019 – 2021 годы. Так, кабмин предлагает увеличить капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) СМП в 2019 году на 0,2 миллиарда – до 0,4 миллиарда рублей, в 2020 году – на 0,8 миллиарда, до 1,6 миллиарда рублей, в 2021-м – на 14,1 миллиарда, до 15,2 миллиарда рублей, следует из документа.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в этом году пригласил заинтересованных зарубежных партнеров к освоению Севморпути. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути растет с каждым годом, в 2017 году он составил 10,7 миллиона тонн, а к 2025 году этот показатель может достичь 80 миллионов тонн, сообщали РИА Новости эксперты.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2019 – 2021 годы, внесенный правительством. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 ноября.