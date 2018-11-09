Дом Веге вместо капремонта крыши дождался мансарды. Надстройку санкционировал КГИОП

Жители знаменитого доходного дома Р.Г. Веге на набережной Крюкова канала в Петербурге обратились в прокуратуру и Смольный с требованием разобраться, является ли надстройка законной. Об этом «Фонтанке» 9 ноября рассказал адвокат Максим Третьяков.

По словам представителя жильцов, работы над квартирой №44 начались несколько месяцев назад. 9 ноября жильцы дома обратились в прокуратуру, Следственный комитет, районное УМВД и в Смольный.

В нем подчеркивается, что общие помещения дома и несущие конструкции, которые обслуживают более одной квартиры, принадлежат владельцам жилья на праве общей долевой собственности. Разрешение на устройство мансарды обитатели дома Веге соседу не давали. По закону, если при строительстве мансарды площадь общедомового имущества уменьшается, требуется согласие не менее чем двух третей собственников.

Три года назад на этом же самом участке здания уже пытались надстроить мансарду. Тогда работы, как выяснилось, проводились незаконно – дом является объектом культурного наследия регионального значения, и любые надстройки требуют разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. В 2015 году КГИОП добро на строительство мансарды не давал .

На этот раз у собственника квартиры номер 44 разрешение на ведущиеся работы от Смольного есть. В 2017 году по заказу ООО «СтройЭкспертГрупп» провели государственную историко-культурную экспертизу проекта устройства мансарды с перепланировкой квартиры. Правда, в акте работы названы «сохранением объекта культурного наследия». Авторы экспертизы сделали вывод, что стропильная система крыши над квартирой №44 находится в «недопустимом состоянии». Проект получил положительное заключение.

Отметим, что согласно информации сайта фонда капитального ремонта, в этом году в доме Веге должны были отремонтировать или заменить конструкции крыши, в том числе, и стропильной системы. Жильцы дома утверждают, что крышу в этом году не чинили.

В КГИОПе «Фонтанке» подтвердили, что в июле 2018 года комитет выдал разрешение на перепланировку квартиры с устройством мансарды. Предметом охраны в этом доме являются исторические габариты и скатная конфигурация крыши. «Формально предмет охраны они не нарушают, и КГИОП согласился», – прокомментировала член городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.