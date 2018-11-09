Москва выразила протест Вене

МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии и предупредил, что эти заявления привели к осложнению российско-австрийских отношений.

"9 ноября в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест", – говорится в сообщении МИД РФ, распространенном вечером 9 ноября.

В нем отмечается, что "предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой".

Как отмечается в сообщении, "вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений".

В пятницу стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По данным СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета Kronen Zeitung со ссылкой на неназванные источники указывает, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.

Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2 – 3 декабря. В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.