Егоров о скандальном назначении судьи Москалева на матч «Зенит» - ЦСКА: Я не обязан перед вами отчитываться

Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров прокомментировал «Фонтанке» спорное назначение судьи Владимира Москалева на центральный матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит».

«Потому что это решение департамента, и я не обязан перед вами отчитываться. Всего хорошего», – заявил Егоров по телефону.

Напомним, 2 сентября Москалев отсудил матч «Зенит» – «Спартак» (0:0) с грубыми ошибками. В числе главных просчетов два не назначенных пенальти.

Глава ДСИ Александр Егоров после сам критически отозвался о судействе и поставил Москалеву «двойку». После этого Москалев не принял участие ни в одном официальном матче. Спустя два с лишним месяца он был назначен на центральный матч 14-го тура ЦСКА – «Зенит».

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится в Москве 11 ноября, начало в 19.00.