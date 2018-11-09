Правительство одобрило отмену пошлин на топливо для геологоразведки и добычи на шельфе

Правительство РФ одобрило законопроект об освобождении от уплаты вывозных таможенных пошлин на топливо и смазочные материалы, предназначенные для разведки и добычи углеводородного сырья на шельфе РФ, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 35 закона РФ "О таможенном тарифе" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба правительства, законопроектом предлагается освободить от уплаты вывозных таможенных пошлин топливо, моторные масла и смазочные материалы, вывозимые из России для обеспечения работы судов, которые используются в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе РФ или в российском секторе дна Каспийского моря для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.

Законопроект рассмотрен и одобрен 29 октября 2018 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.