Водитель, сбивший насмерть девочку в Ленобласти, объяснил, почему бросил её

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Подпорожье признал вину, сообщает 9 ноября группа "Дорожный инспектор" "ВКонтакте" со ссылкой на районный отдел ГИБДД. Свой поступок он объяснил так: "Думал, что собаку сбил, и испугался".

Ему 59 лет, он местный житель, имеет около десяти судимостей. Последний раз отсидел за убийство 10 лет. В момент ДТП он находился в состоянии опьянения: содержание алкоголя у него в крови составило 0,7 промилле.

На фотографиях видны следы наезда и водка в салоне.

Напомним, мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным УГИБДД, 8 ноября около 18:25 в Подпорожье, на улице Ленина, 27, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, водитель сбил 10-летнюю школьницу и скрылся. Она погибла на месте.