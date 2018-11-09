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Общество
09.11.2018 18:13
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Президент США подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал указ, согласно которому министерство юстиции и министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении прошений на предоставление убежища лицам, которые пересекают американскую границу нелегально, и будут направлять таких людей к установленным пунктам пропуска.

"Я только что подписал указ по иммиграции... Мы хотим, чтобы люди прибывали в нашу страну, но они должны приезжать в страну на законных основаниях... Нам нужна стена [на границе с Мексикой]", – отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома. Трансляцию беседы вели американские информационные телекомпании, пишет ТАСС.

Речь идет об исполнительном указе, про который Трамп уже говорил на прошлой неделе: этот документ на определенный срок будет подразумевать отказ в предоставлении убежища тем, кто незаконно пересекает границу. Это делается для того, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда. Тем не менее точных сроков подписания президентом такого указа не называлось.

Ранее власти заявили, что соответствующее решение принято, в том числе, потому, что американские профильные ведомства постоянно сталкиваются с огромным количеством необоснованных прошений о предоставлении убежища.

Трамп на минувшей неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов". По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики в настоящее время находятся три крупные группы выходцев из стран Центральной Америки. Трамп заявил, что военные США готовы встретить преступников и "плохих парней", которые идут в страну в составе групп мигрантов.

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