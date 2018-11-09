Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2018 году

Инфляция в РФ в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4% и составит 3,7 – 3,8% при сохранении текущего курса рубля, считает Минэкономразвития.

В ноябре и декабре министерство ожидает роста цен в интервале 0,4 – 0,5% в месяц.

"При сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке сохранится примерно на уровне октября (0,4%. – Прим. ИФ) и составит 0,4 – 0,5% в месяц. В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7 – 3,8%", – говорится в ежемесячном докладе министерства "Картина экономики", опубликованном 9 ноября.

Официальный прогноз Минэкономразвития и правительства по инфляции на 2018 год равняется 3,4%.