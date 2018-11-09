«Победа» намерена судиться с калининградским аэропортом «Храброво» из-за отмененных рейсов

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») намерена взыскать убытки из-за отмененных рейсов с калининградского аэропорта «Храброво», следует из комментария перевозчика, поступившего в адрес «Фонтанки».

«По не известным для нас причинам на аэродроме Калининграда отключена система точного захода на посадку, и мы вынуждены отменять рейсы», – пояснили в пресс-службе компании.

8 ноября пассажирский «Боинг» авиакомпании «Победа» не смог приземлиться в Калининграде по метеопоказаниям и вернулся в Санкт-Петербург. Также не смог достигнуть «Храброво» борт, вылетевший из Москвы. Сегодня рейс Петербург – Калининград – Петербург тоже отменен, уточнили в «Победе».

Из сообщения аэропорта «Храброво» следует, что задержка рейсов связана с неблагоприятными метеоусловиями 8 и 9 ноября. Однако в «Победе» утверждают, что ее самолеты оснащены оборудованием для взлетов и посадок в сложных метеоусловиях, а пилоты имеют необходимые допуски и могут обеспечить абсолютную безопасность в сложных метеоусловиях.

«Победа» намерена взыскать все убытки, понесенные в результате отключенной системы точного захода на посадку», – заявили в пресс-службе перевозчика.