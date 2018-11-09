Из Фонтанки выловили 300 кг нефтеводяной смеси. Попахивающую лужу мог оставить прогулочный катер

предоставлено департаментом Росприроднадзора по СЗФО

Фонтанку освободили от маслянистой плёнки. Между Красноармейским и Египетским мостами собрали 300 килограммов нефтеводяной смеси. Об этом 9 ноября рассказали в комитете по природопользованию Петербурга.

На месте работали сотрудники «Пиларна». Поверхность воды обработали активной пеной. По информации департамента Росприроднадзора по СЗФО, загрязнение после себя мог оставить прогулочный катер. Промышленных предприятий, сбрасывающих сточные воды, в Центральном районе нет. Кроме того, от воды шёл сильный запах дизельного топлива.

Аналогичный случай зафиксировали на Фонтанке на прошлой неделе. Тогда в департаменте пояснили, что капитаны катеров избавляются от балласта в виде льяльных вод, сбросив их в реку. Хотя по закону их необходимо утилизировать за деньги. Чтобы наказать виновника, нужно зафиксировать источник загрязнения на камеру. Это требование практически невыполнимо. Поэтому нарушители остаются безнаказанными.

Вода в Фонтанке у Измайловского моста заиграла всеми цветами радуги сегодня около трёх дня.