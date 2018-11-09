«Я правила знаю». Бывшая глава юридического комитета Смольного не признала вину в мошенничестве и отправилась под домашний арест

Куйбышевский суд отправил под домашний арест недавнюю главу юркомитета администрации Петербурга Юлию Осипову. Она не признает хищение 14,6 млн рублей.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 9 ноября судья Андрей Дондик удовлетворил ходатайство СКР о домашнем аресте Осиповой до 22 декабря 2018 года. До этой даты продлено расследование дела о мошенническом хищении бюджетных средств при заключении госконтрактов на оказание юридических услуг для нужд городских властей.

По версии следствия, Осипова разработала преступный план, привлекла соучастников и с апреля 2015 года по май 2017-го инициировала заключение с подставной фирмой «Акканто» трех договоров на юруслуги. На самом деле, уверены в СКР, всю работу выполняли штатные чиновники, а 14,6 млн рублей похищены и распределены.

«Я правила знаю и их не нарушала», – заявила в суде Осипова. Она не признала вину и при допросе в качестве подозреваемой. Против домареста она не возражала.

Чиновница покинула пост 9 октября 2018 года, через несколько дней после смены губернатора Петербурга. Ее заместитель Юлия Золотовская, тоже уволенная, уехала за границу, но перед отъездом дала на Осипову показания.