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Город
09.11.2018 17:36
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Губернаторская поправка урезает программу жилья для молодежи в пользу ветеранов Афганистана и узников концлагерей

Программа «Молодежи — доступное жилье», согласно поправке врио губернатора Петербурга Александра Беглова к проекту бюджета 2019 – 2021 годов, урезана по сравнению с первым чтением на 363 млн рублей. Кроме того, меньше потратят на расселение коммуналок, зато квартиры закупят для ветеранов Афганистана и узников концлагерей.

По данным «Фонтанки», вместо 1,76 млрд в 2019 году (первоначальные показатели проекта бюджета), на программу «Молодежи — доступное жилье» предложено направить на 363 млн рублей меньше. Аналогичная ситуация с программой расселения коммунальных квартир — от 3,1 млрд поправка отнимает 325 млн рублей. 100 млн срезают с 735 млн рублей субсидий на приобретение или строительство жилья. Общие потери жилищных программ, таким образом, составляют 788 млн рублей.

Характерно, что ровно на такую же сумму увеличена статья адресной инвестиционной программы комитета имущественных отношений: расходы на приобретение жилых помещений в госсобственность Петербурга в целях предоставления их отдельным категориям граждан. Ранее пресс-служба Александра Беглова сообщила, что «в 2019 году бюджетные ассигнования для очередников вырастут на 788 млн рублей». Речь шла об обеспечении жильем семей ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана и семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Между тем очередниками считаются участники всех городских жилищных программ. В том числе – касающихся молодежи и расселения коммуналок.

Кроме того, пресс-служба врио губернатора сообщила 6 ноября, что социальные выплаты на жилищные сертификаты многодетным семьям в 2019 году увеличат в 2 раза. «При поправках ко второму чтению бюджета Санкт-Петербурга... сумма будет увеличена в 2 раза и составит 2 млрд рублей», – говорилось в сообщении. Между тем сумма в 2 млрд на «предоставление соц.выплат для приобретения или строительства жилых помещений многодетным семьям» значится уже в первоначальном варианте проекта бюджета, подготовленном к первому чтению.

Напомним, Законодательное собрание должно рассмотреть проект бюджета Петербурга во втором чтении 21 ноября. «Фонтанка» писала о том, как губернаторская поправка меняет адресно-инвестиционную программу города. Согласно ей, доходы и расходы города в 2019 году симметрично увеличиваются примерно на 15,5 млрд рублей, дефицит остается на уровне 52 млрд рублей.


© Фонтанка.Ру

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