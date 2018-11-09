На следующей неделе РЖД должно направить предложение о том, с какого вокзала пойдет аэроэкспресс до Пулково
ОАО «РЖД» должно прислать в Смольный предложение о выборе вокзала для аэроэкспресса в Пулково на следующей неделе. После этого городские власти решат, от Витебского или Балтийского вокзала пойдут составы до аэропорта. При этом точного срока принятия решения пока нет. Об этом «Фонтанке» 9 ноября рассказали в комитете по транспорту Петербурга.
По последним планам городских властей предполагалось, что Пулково свяжут с городом железнодорожным сообщением через Витебский вокзал. В июле 2018 года власти даже объявили конкурс на создание и эксплуатацию аэроэкспресса с приемом заявок до 10 октября. Однако 1 октября в Смольный пришло письмо от главы РЖД Олега Белозерова, который неожиданно заявил, что проект не согласован с железнодорожниками, и потребовал отложить или перенести процедуру.
В результате власти перенесли дату приема заявок до 28 ноября 2018 года, а глава городского комитета по транспорту Александр Головин сообщил, что 10 ноября вопрос с РЖД будет решен.
Справка:
Аэроэкспресс из Петербурга до Пулково должен появиться к 2022 году. Ориентировочная стоимость создания линии — 18,8 млрд рублей, при этом размер частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет. Если проект все же реализуют, то время поездки от аэропорта до центра города должно сократиться до 30 минут.