На следующей неделе РЖД должно направить предложение о том, с какого вокзала пойдет аэроэкспресс до Пулково

ОАО «РЖД» должно прислать в Смольный предложение о выборе вокзала для аэроэкспресса в Пулково на следующей неделе. После этого городские власти решат, от Витебского или Балтийского вокзала пойдут составы до аэропорта. При этом точного срока принятия решения пока нет. Об этом «Фонтанке» 9 ноября рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

По последним планам городских властей предполагалось, что Пулково свяжут с городом железнодорожным сообщением через Витебский вокзал. В июле 2018 года власти даже объявили конкурс на создание и эксплуатацию аэроэкспресса с приемом заявок до 10 октября. Однако 1 октября в Смольный пришло письмо от главы РЖД Олега Белозерова, который неожиданно заявил, что проект не согласован с железнодорожниками, и потребовал отложить или перенести процедуру.

В результате власти перенесли дату приема заявок до 28 ноября 2018 года, а глава городского комитета по транспорту Александр Головин сообщил, что 10 ноября вопрос с РЖД будет решен.