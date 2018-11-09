Новое здание Арбитражного суда построят за 455 млн рублей

Новое здание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти построят на улице Смольного, 6. Как следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок 9 ноября, за это заказчик, то есть сам суд, готов заплатить 455 млн рублей.

Заявки принимаются до 10 декабря, итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Победителю предстоит выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввести объект в эксплуатацию. Подробности технического задания не раскрываются.

«Конкурсную документацию или проект контракта, которые составляют государственную тайну, прикреплять не требуется», — сообщается в документации конкурса.

Конкурс на проектирование здания Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти объявили в конце 2007 года. Победителем выбрали ОАО «Мостострой №6». Предполагалось, что в новом строении, которое разместится на месте снесенного корпуса Психоневрологического интерната №1, будут работать приблизительно 150 судей и 670 других сотрудников. Изначально завершить строительство обещали в 2011 году, позже дату завершения строительства перенесли на 2016 год. В 2015 году «Мостострой №6» столкнулся с финансовыми проблемами, а в марте 2016 года компания обанкротилась.