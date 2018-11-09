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Строительство
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09.11.2018 16:54
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Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

LEGENDA Intelligent Development

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев».

В этом году церемония награждения в Лондоне состоялась в последних числах октября. «LEGENDA Героев» получил премию в номинации «Строительство высотных объектов». 

European Property Awards — одна из самых авторитетных и признанных отраслевых премий, отличающаяся очень профессиональным подходом к оценке. Члены жюри, в которое вошли 70 экспертов мирового уровня в области коммерческого, промышленного и жилого строительства, изучали пакет подробнейшей документации по каждому проекту, учитывая мельчайшие детали и широкий набор параметров, относящихся к архитектурной и дизайнерской концепции, качеству применяемых в проектировании и строительстве решений, энергоэфективности и инновационности. 

Награды European Property Awards являются одними из самых ценных трофеев LEGENDA, отражающих объективную и беспристрастную оценку европейского профессионального сообщества. 

«LEGENDA Героев» – новый smart‐комплекс компании LEGENDA, реализуемый на юго‐западе Санкт‐Петербурга. Проект станет высотной и архитектурной доминантой северной части «Балтийской жемчужины», который на сегодняшний день является передовым проектом комплексного развития территории в Северной столице. Из окон квартир новых домов будут открываться великолепные панорамные виды на Финский залив, Дудергофский канал и Южно‐Приморский парк. Для «LEGENDA Героев» собраны планировки, которые уже стали бестселлерами предыдущих проектов, а также новинки для разных типов семей.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

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09.11.2018 16:54

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