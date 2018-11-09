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Итоги недели с Андреем Константиновым
09.11.2018 17:22
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: новый шпионский скандал, ядерный апокалипсис и крабы в колонии

В Австрии поймали шпиона, 20 лет передававшего секретные сведения России, осужденный за убийства Вячеслав Цеповяз высказался за право осужденных «нормально питаться деликатесами», ядерный апокалипсис приближается, а встреча Путина и Трампа в Париже не панацея. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

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