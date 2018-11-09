Без бунтарей и губернатора. «Единой России» рассказали, как жить дальше

В Петербурге состоялась региональная конференция партии власти: петербургских единороссов успокоил Андрей Турчак, заодно напомнив, что пора бы уже задуматься о собственной репутации.

Андрей Турчак, с сайта: er.ru

В Северной столице прошла региональная конференция «Единой России», на которой местные элиты наконец-то расставили все точки над i. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак поддержал сторонников спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, врио губернатора Александр Беглов проигнорировал мероприятие, чиновникам указали на их место, а оппозиционерам пожелали изучать основы генетического кода ленинградцев.

В Петербурге спустя двое суток после годовщины революции на конференцию собрались городские единороссы. Ключевые вопросы банальны: ротация политсовета, отчет за год и выбор, кого отправить в Москву на съезд. Несмотря на столь незначительные пункты повестки, единороссам пришлось попотеть: на конференцию приехало московское начальство. Для презентации итогов годовой работы столичному гостю Андрею Турчаку подготовили фильм. Его главная особенность – отсутствие слов. Под ритмичную музыку нехитро смонтированы короткие видео и фотографии, на которых главным образом выделяются цифры. Проведено 6 тысяч мероприятий, зачислено более 3 тысяч сторонников, больше 400 приемов граждан, 80 процентов вопросов решено положительно. Некоторые фотографии крутили по несколько раз.

После короткого кинопоказа слово передали Андрею Турчаку. Говорил он поначалу очень простые и общие слова, будто выступал на ежегодном собрании какого-нибудь предприятия для рабочих, которым потом снова на вахту и подбадривающие слова очень нужны. «Сильная компетентная команда», несмотря на большую партийную конкуренцию в городе, не почивает на лаврах, а работает, и так далее. Но в зале сидели депутаты, чиновники и их помощники, а значит, с общими словами затягивать было нельзя – слишком велик риск, что собравшиеся отвлекутся, заранее зная, что услышат, и начнут коммуницировать друг с другом.

Тогда Турчак заговорил сначала про неоднозначные итоги последних выборов, а потом и вовсе показал свое знание местной политической обстановки, заявив, что поддерживает субъектность петербургских единороссов. Он напомнил о двух районных конфликтах, где представители партии власти не смогли решить, кому быть главным. Так произошло в центре города, где глава райадминистрации Андрей Хлутков хотел занять партийное место ушедшей в депутаты Марии Щербаковой. Конфликт длится уже почти два года: от жизни отделения партии в итоге отодвинули и Хлуткова, и Щербакову, управлять местными единороссами пришли ставленники спикера ЗакСа, попутно в отношении не подчинившихся муниципальных деятелей учинили проверки. Вторая горячая точка для «Единой России» более свежая – во Фрунзенском районе. Там не сошлись во мнениях уже приросшие к муниципальным мандатам депутаты и молодой депутат Государственный думы Михаил Романов. Последний будто бы был требователен к муниципальной гвардии, то ли пытаясь заставить ее работать, то ли из каких-то более меркантильных соображений, грозя проблемами на следующих выборах, но вместо этого те пожаловались главе района, а тот – спикеру ЗакСа.

«Единая Россия» не должна работать как политотдел при исполнительной власти. Я хочу поблагодарить Вячеслава Макарова: он всегда принципиально отстаивает субъектность партии. Я говорю, в частности, о ситуации в Центральном районе, где местная исполнительная власть почему-то возомнила, что может сама решать, кому руководить партийным отделением. Кроме того, недопустимо вмешательство депутатов Государственной думы в избрание органов руководства партийных отделений, как это было недавно во Фрунзенском районе», – заявил Турчак. Поразил он этим высказыванием даже не тех, кто непосредственно участвовал в этих разборках, а интересующихся жизнью «Единой России» и знавших, что не все москвичи довольны активностью главного петербургского единоросса Макарова.

От всяких петербургских частностей Турчак быстро перешел к важным общностям. В речи это не прозвучало, но обсуждалось в кулуарах: здесь годами сидят одни и те же люди, которые, зарывшись в бумагах, не замечают никого, кроме ближнего круга. Турчак произнес другое, но близкое: «Отдельно хотел остановиться на уважении к людям, на этическом поведении наших с вами коллег. Из-за отдельных наших представителей, позволяющих себе высокомерие, чванство, различные заявления, страдает вся партия. Это невозможно регулировать юридическими нормами и ждать, когда будет возбуждено уголовное дело и членство в партии будет приостановлено. Поэтому давай так: обвинили тебя в чем, если клевета – подай в суд, нет – положи членский билет на стол».

После Турчака к трибуне вышел секретарь петербургской ячейки партии Вячеслав Макаров, неоднократно ранее повторявший, что про него написали 379 заказных статей, а еще, что не против отрицательного пиара, ведь это лучше, чем некролог. Речь его была стремительным потоком, к чему, правда, уже все привыкли. «Как спали с двумя телефонами под подушками, так и должны так продолжать... Чувствовать боль людей и находиться рядом с ними... Должны иметь не одноглазое зрение..». Услышав поддержку Турчака, Макаров выразил надежду, что наконец-то прекратится «кобрятник» в Центральном районе, где годами что-то подобное творилось: «Э-э-э, подожди, – как говорили в нашей деревне. Есть региональный исполком. Надо не допустить раскола и противостояния в партии. Как только ослабим, так столько желающих поруководить найдется без всякой ответственности».

Показав партийцам пример, что будет с теми, кто не подчинится единой линии, Макаров перешел к наставлениям чиновников и рассуждениях об уличной активности. «Я не буду говорить об акциях Навального, но мы же видим, что происходит, когда иногородние студенты предоставлены сами себе», – рассудил с трибуны секретарь «Единой России», добавив, что корни протестной активности именно оттуда – иногородних студентов 80 процентов, и это они везут в Северную столицу свое недовольство из других городов, где были лидерами. «Белокобыльский (директор Межвузовского студенческого городка. – Прим. ред.) тут? – без губернатора Макаров чувствовал себя за главного. – Спасибо за все, что он делает, за мероприятия, которые мы проводим в студгородке, и его нормальную работу со студентами». Затем единоросс перешел к предвыборным наставлениям сидевшим в один ряд чиновникам Смольного: «Если не будете помогать нам, то получите очаги пламени протестной активности в районе». Отдельно он напомнил главе комитета по территориальному развитию Игорю Князеву, что единороссам обязательно нужно оказать помощь и, если что, дать рекомендации.

После перешли к награждению заслуженных партийцев: ими были сплошь государственные люди – сотрудники Горизбиркома, главы территориальных избирательных комиссий, советники спикера парламента и другие не менее важные деятели. Кроме грамот, им вручали «очень даже достойные» часы. Кстати, в Законодательном собрании пару месяцев назад как раз закупили таких сувениров на полмиллиона. Награждаемые выходили на сцену, им аплодировали, Турчак и Макаров пожимали руки хорошо работавшим на благо партии.

Наконец, финальная часть – голосование. На нем единым порывом партийцы исключили из политсовета бунтарей, заменив их на собственных более верных помощников и советников. В числе прочих из руководящего органа партии убрали депутата Романова, мутившего воду во Фрунзенском районе, и некогда актрису, ставшую чиновницей, Наталью Александрову, недавно ушедшую из аппарата Законодательного собрания будто бы из-за интриг.

В перерыве Турчак и Макаров направились к прессе. За несколько минут до их явления партийная пресс-служба попыталась раздать заранее заготовленные вопросы. «Как вы оцениваете деятельность регионального отделения?» – медленно читая с листа, спросила журналистка Пятого канала. Репортеры сдавливали смешки. Турчак тоже не удержался, то ли действительно не зная о такой манере его подчиненных, то ли хорошо сыграв: «Вам вопрос написали? Давайте все-таки живой разговор». Живо интересовало корреспондентов отсутствие на конференции врио губернатора Александра Беглова – с учетом публикования законопроекта о выборах губернатора, где разрешается кандидатам быть самовыдвиженцами, выводы напрашивались. «Я сразу говорю: кандидата от партии не будет, – неожиданно подтвердил догадки журналистов Макаров. – Но Беглов для города родной и близкий человек. Независимо от того, как он пойдет, партия будет его поддерживать. И наши жители, они понимают, что это человек с государственным мышлением». Турчак закивал: он знает и помнит его как хозяйственника, в бытность Беглова в начале 2000-х главой администрации Курортного района. Вопрос был и в другом: отчего ж Беглов может отказаться от такой прекрасной партийной площадки, неужели проблемы с рейтингом? Но нет: «Рейтинг партии стабилен, понятно, что не могло не сказаться влияние изменений в пенсионное законодательство, но вы понимаете, везде, где есть спад, есть потом и подъем, все зависит от качества работы регионального отделения. И мы уже чуть-чуть подросли и в Петербурге, и в стране», – отрезал Турчак, попрощался и уехал.

Варианты ответов на повисшие вопросы оставшиеся партийцы мусолили в коридорах, жуя пирожки. Например, ходили слухи, что где-то неподалеку петербургский градоначальник проводил встречу с молодежью и высокопоставленными федеральными чиновниками. Так или нет, но вечером спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и врио губернатора Александр Беглов в концертном зале «Октябрьский» на празднике МВД снова были вместе, как ничего и не бывало.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»