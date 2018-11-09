Константин Сивков: Ядерный шантаж неизбежен, а ядерное оружие - величайшее благо

Россия может первой атаковать иностранные ядерные потенциалы, гонка вооружения неизбежна, деньги на это у России есть. Что важно, а что - бред в нынешней ядерной истерике, «Фонтанке» рассказал бывший сотрудник Генштаба ВС РФ Константин Сивков.

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Накануне встречи лидеров ядерных держав в Париже бывшие высокопоставленные чиновники России, США, Великобритании и Германии призвали их «не допустить новой разрушительной войны». Градус «ядерной истерии» накаляется после заявлений США о выходе из базового договора о ядерном разоружении – РСМД. Доктор военных наук, соавтор доктринальных документов применения ВС РФ, сотрудник Генштаба в 1995-2007 годах Константин Сивков написал сценарий Третьей мировой ядерной войны. В интервью «Фонтанке» он пытался разъяснить, кто и чем тут «бредит» и что может Россия противопоставить США.

- Вы нас зачем ядерным апокалипсисом пугаете?

– Я пугаю? Я в 2009 году это всё уже написал и предсказал, какой будет Третья мировая война. И я это написал, когда наши лидеры целовали друг друга во все места, и всё у них было замечательно. События, которые происходят сегодня, – не сиюминутные, они закономерные. Этим закономерностям – десятилетия.

- Какой факт сегодня является главным, указывающим на реальность риска ядерной войны?

– В первую очередь нужно сказать, что интересы транснациональных элит не изменились.

– Вы сейчас про заговор будете рассказывать на полном серьёзе?

– Я не про заговор. Я про интересы, которые диктуются самой природой капитализма как социального строя. А суть этих интересов простая: чтобы выживать дальше, капитализму нужно развиваться. Для развития нужно мировое доминирование. Без решения этой задачи им просто не выжить. А то, что вы меня наверняка спросите про отказы от договоров (договор РСМД, «базовый» договор ядерного разоружения, от которого намерен отказаться президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.), это всё мелочи.

- Обязательно спрошу про мелочи. Но давайте начнём с глобальностей, если вам так удобнее.

– Западные элиты исчерпали все свои ресурсы для установления мирового господства. Все, кроме ядерного рычага.

- И духовности у них нет! Вы на это указывали ранее, когда рассказали, как мы можем их уничтожить.

– А духовное их влияние утрачено, да. Их либеральный капитализм отвергнут большинством народов. Но они и экономическое влияние уже потеряли. Китай и Индия в сумме производят больше, чем весь западный мир. Китай уже сегодня превзошёл США. А попытка захвата чужих ресурсов провалилась. «Грубой силой» в Ираке и Афганистане они успехов не добились. Контроля над территориями нет. «Мягкая сила» тоже провалилась. В Сирии была поставлена точка. Операция «Арабская весна» закончилась полным крахом для американцев. Они потеряли своё влияние на Ближнем Востоке. Сегодня влияние США на Ближнем, Среднем Востоке и Африке меньше, чем до 2011 года. Единственный инструмент для сохранения уходящего доминирования – ядерный шантаж.

- Нам говорят, что ядерная война невозможна, т.к. убьёт всех.

– Чушь! Ядерная война была невозможна при СССР, в 80-е, когда у каждой страны было по 30 тысяч ядерных боезарядов. Взрыв таких боеприпасов даже на своей территории приводил к «ядерной зиме» на всей планете. Сегодня у нас по 1400 боеголовок стратегических потенциалов. Их мощность в 5-10 раз меньше, чем во времена холодной войны. Ядерная война сегодня не просто возможна. Она, пожалуй, единственный инструмент обеспечения доминирования Запада над миром. Именно поэтому Трамп взял курс на ядерное доминирование. И он заявил об этом открыто. Без лишних церемоний.

- Ну, а до него Владимир Путин открыто заявил, что у нас есть ракеты с ядерным двигателем, которые могут летать бесконечно долго. В марте он показал, как ядерные боеголовки рассыпаются над территорией США. Лидер РФ не обостряет ситуацию?

– Путинская демонстрация не подталкивает к обострению, но подталкивает к наращиванию США своих ядерных потенциалов. Та демонстрация сыграла двоякую роль. С оперативно-тактической точки зрения и чисто технической, ракета на ядерном двигателе – это бред. Американцы отлично понимают, что российский ВПК и убогая экономика насытить войска этим оружием, да и другим классным оружием, которое у нас придумано, быстро не смогут.

- В своей свежей статье про ответ России агрессору («Калибры» остановят Третью мировую», «Военно-промышленный курьер»), которую активно цитируют и обсуждают сегодня, вы написали, что признаком подготовки к ядерной войне станут учения у границ России и отзыв дипломатов США из России. Учения NATO, масштабов которых давно не было, идут. Дипмиссию в Петербурге уже свернули. Скоро война?

– Я говорил про вывод дипломатов самими американцами, а не потому, что мы их выкинули. Сейчас они к войне ещё не готовы. Не все предпосылки к успешности такой войны ими созданы. Но если они будут двигаться дальше теми темпами, что и сегодня, то речь идёт о годах. Не о десятилетиях. Российский ракетно-ядерный потенциал не нейтрализован. Группировка американских ракет средней дальности не создана. Уповать на крылатые ракеты американцы не могут. У них размах залпа, т.е. время нанесения удара, исчисляется часами. Есть время для ответного ракетно-ядерного удара. Если они начнут бить по нашим объектам, мы отвечаем. И они понимают, что отразить ответ они не смогут. Поэтому основной их способ действия сегодня – гибридная война, основа которой – та самая «пятая колонна» на нашей территории. Но это не Навальный, который бегает с плакатами, и другие подобные ему «полевые командиры». Основные силы, которые взрывают ситуацию в стране, – это действия российского правительства. Никакие «Навальные», «Ленины» или «Сталин» периода Джугашвили ничего не могли сделать, чтобы взорвать Империю. Империю может взорвать только бездумная политика руководства. И американцы выжидают, когда наши дуболомы доведут ситуацию до социального взрыва.

- И потом ядерная война?

– Потом оккупация. Они наращивают свои группировки около границ России для ввода войск в случае социального взрыва.

- «Около границ» – это где?

– Группировки войск NATO наращиваются в Прибалтике, Польше, Чехии, Румынии, Словакии. Плюс военно-морские силы NATO в Северной части Норвежского моря, западной части Баренцева моря, на Балтике, в Чёрном море.

- А в Средней Азии договариваться мешают тоже американцы? На недавней встрече лидеров стран ОДКБ единства не оказалось. Не смогли даже выбрать генсека, а проект единой объединенной системы ПВО и ПРО вообще сняли с повестки.

– Совершенно верно! И ещё бездумная политика правительства нашего, которое уже потеряло Украину. И Крым тут ни при чём. Руководство России не обращает внимания на народы бывших советских стран, работают только с отдельными фигурами в правительствах. А эти фигуры – прозападные. Если бы мы не взяли Крым, то было бы ещё хуже. И там бы уже стояла американская военная база.

- Крым, конечно, ближе к Средней Азии, чем российские столицы, но всё же ответьте про перспективы военного сотрудничества с вождями Средней Азии.

– Я бы не стал говорить, что всё потеряно там. Работа идёт. Единая система ПВО и ПРО там существует. Вопрос в том, как её развивать и совершенствовать. А все рассуждения про прагматический подход во внешней политике – бред. Как с той же Белоруссией, где вместо прощения мелких шалостей с транзитом продуктов мы начинаем считать жалкие миллионы долларов и теряем важного союзника. Как и в Казахстане, где к власти приходят антироссийские силы.

- То есть при Владимире Путине крепких союзов с братьями по СССР не ждём?

– Не при Владимире Путине не ждём, а при нынешней капиталистической элите России. Её пора менять.

- Справитесь? Начнём с закрытия границ на выезд?

– А их уже закрыли без нас.

- Кто? Когда?

– Страны Запада. И «железный занавес» при СССР устроил именно Запад. А простым людям ездить никто не мешает за рубеж. Они и потом будут ездить.

- Нанести удар, о котором вы написали в своей статье, первыми – это же противоречит военной доктрине России, где чётко сказано, что наш удар может быть только ответным. Вы предлагаете пересмотреть доктрину?

– А я же не про ядерное оружие. Я предложил использовать высокоточное оружие с радиусом действия 3-4 тысячи километров. И с помощью таких ракет в период военных действий оружием, которое будет предшествовать ядерной атаке, разгромить группировку средней дальности с ядерным оружием, которая будет развёрнута в Европе. Доктрину использования ядерного оружия пересматривать я не предлагал. Ведь там вообще нет жёсткого запрета на применение нами превентивного ядерного удара. У нас там записано, что мы можем нанести ракетно-ядерный удар по противнику в условиях, когда другие средства пресечения агрессии против нашей страны исчерпаны. Когда наши общие силы разгромлены, мы будем использовать ядерное оружие.

- Высокопоставленное руководство страны, военные, сегодня готовы на пересмотр нашей доктрины в стороны более смелого использования ядерного оружия? Вы же общаетесь с ними.

– Я не будут говорить о том, о чём мы общаемся. Но из открытых источников известно, что бывший начальник штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин открыто заявил, что нужно пересмотреть доктрину с возможностью нанесения превентивного ракетно-ядерного удара стратегическими силами. Он это сказал в минувший четверг. Более того, несколько лет назад, когда принималась действующая доктрина, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что РФ будет наносить ядерные удары по противнику даже в локальных войнах, если будут разгромлены силы общего назначения и будет угроза территориальной целостности страны. Наше руководство уже готово применять ядерное оружие в самых разных условиях.

- Российская система управления ответными ядерными ударами «Периметр», известная на Западе под названием «Мертвая рука», неэффективна, заявил тот же Есин. Прав коллега?

– Нет. У нас есть большое количество мобильных комплексов, которые неуязвимы для ракет средней дальности. Это системы «Тополь-М», атомные подводные лодки и самолёты стратегической авиации. Есин это сказал, чтобы обосновать необходимость пересмотра военной доктрины.

- У ВС РФ сегодня не хватает тех средств, которыми, по вашим словам, мы можем обезглавить потенциального противника. Вы пишете об этом в своей статье. Сколько нужно времени, чтобы нарастить потенциал для необходимых показателей?

– Примерно столько же, сколько нужно американцам для развёртывания своих сил в Европе. Несколько лет. Если будут выделены необходимые средства.

- То есть новая гонка вооружений неизбежна?

– Она никогда не прекращалась. В 90-е мы прекратили, но американцы продолжали. У них были новые разработки. Но и у них дуболомов хватает, поэтому нет принципиальных успехов по новым вещам.

- Бывший заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв ранее нам сказал, что у нас денег на новую гонку вооружений не хватит в сравнении с возможностями США.

– Мы с Павлом вместе учились в академии Генштаба. Я помню, как он говорил в 1990 году, что «героями прошлого были комиссары в кожаных тужурках, а героями будущего будут коммерсанты в цилиндрах». А деньги в стране у нас есть! У нас появляются новые долларовые миллиардеры! Общее состояние богачей России растёт! Просто деньги – не в тех руках.

- После 101-ой годовщины Великого Октября обсудим лозунг «всё отнять и поделить»?

– Я скажу так. Руки, которые знают, как тратить эти деньги, есть. Но эти руки сегодня не в верхних эшелонах российской власти. И когда власть окажется в этих руках, страна будет подниматься.

- Вроде уже поднялись с колен. Теперь вот думаем, чем заменить отменяемый американцами РДСМ. Эксперты отмечают, что теперь Россия в лучшем случае «может попробовать выработать какие-то механизмы ежедневного контроля для недопущения ядерной катастрофы».

– Американцы сейчас не пойдут ни на какой договор с нами вообще. Но если мы создадим группировку сил, которая сможет уничтожить их физически ударом по Йеллоустонскому вулкану, ударом по центральноамериканскому разлому и другим местам, то они с удовольствием сядут за стол переговоров. Естественно, это будет не завтра. Сейчас мы не можем ничего сделать. Они будут раскручивать гонку вооружений, чтобы поставить на колени и Китай, и Россию.

- Многосторонний договор об ограничении ракетных ядерных потенциалов возможен?

– Нет. Он не нужен никому. Тем, кто не был в договоре, он нужнее не стал. Никакой перспективы нет, несмотря на намёки Трампа китайцам. Американцы выйдут из договора ещё при первом сроке Трампа в ближайшие год-два. На развёртывание полноценной группировки из новых ракет средней дальности у них уйдёт пять-семь лет.

- Китай может быть надёжным союзником России в противостоянии США?

– Тактически – да. Но идеологически Китай – наш противник. Мы капиталисты, они социалисты. Если начнётся вооружённое противостояние с Западом, мы будем союзниками, как это было во время Второй мировой войны, когда Англия и США были нашими союзниками в войне с Гитлером. Потом стали врагами, и это нормально.

- Буквально вчера в «Коммерсанте» вышла совместная статья бывшего министра иностранных дел РФ Игоря Иванова с его британским коллегой Десмондом Брауном и другими бывшими высокопоставленными политиками из США и Германии, где они выражают обеспокоенность угрозой новой войны. Надеются, что 11 ноября в Париже Трамп, Макрон, Мэй и Путин заявят о недопустимости ядерной войны. Заявят?

– Я бы не ждал таких заявлений в Париже. Но даже если они что-то такое промычат, это не будет означать, что Запад отказывается от своих ядерных амбиций. Повторяю, это объективная необходимость западных элит.

- Игорь Иванов и Ко верят в налаживание диалога России с NATO.

– Это лишь добрые пожелания высокопоставленных пенсионеров. Ничего больше. Ядерный шантаж неизбежен. «Натовские» элиты подконтрольны транснациональным элитам, а им без разгрома России сохранить своё доминирование в мире не получится. Так что все эти заявления – лабуда.

- Что для вас будет сигналом о том, что вас услышали в Кремле? Кто вообще сегодня консультирует Путина по этим вопросам?

– А меня уже услышали, когда сообщили о создании ядерной ракеты «Посейдон». Но, насколько мне известно, сегодня интеллектуальная поддержка руководства страны по этим вопросам не соответствует современным требованиям.

- Мы говорим с вами накануне 100-летия окончания Первой мировой войны. Получается, что человечество не сильно поумнело за прошедший век?

– Дело не в том, поумнело человечество или нет. Есть объективные факторы, которые влияют на поведение народов. В Полинезии было милое племя маори. Их было немного, но у них были райские условия. Они быстро плодились и съели всех животных. После этого они начали есть друг друга. Потом выжили только те, кто был наиболее беспощаден. Сегодня условия такие, что без передела мира, без установления системы глобального доминирования или построения многополярного мира с ликвидацией транснациональных элит движения вперёд не получится.

- То есть человечество, на ваш взгляд, поумнеть не способно в принципе, например перестать быть каннибалами?

– Вы что, меня не поняли? Поведение людей диктуется условиями выживания. Если вы мне скажете, что ядерное оружие – это зло, то я скажу – нет. Ядерное оружие – величайшее благо. Ядерное оружие поставило злобные элиты в положение, когда они будут уничтожены в случае начала агрессии. А что касается добрых пожеланий о том, что нужно быть хорошими, – это лишь пожелания. Пока есть капитализм, человечество будет воевать. Первую мировую инициировал капитализм, Вторую – инициировал капитализм. Третью мировую ядерную войну начнёт капитализм.

Николай Нелюбин для "Фонтанки.ру"