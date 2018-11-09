Смольный взял 2 млн рублей за слепоту: установка видеодомофонов по программе «Безопасный город» отстала от графика

Компания «ЭР-Телеком», которая за полмиллиарда рублей помогает Смольному следить за городскими улицами глазками камер на видеодомофонах, получила более 2 млн рублей штрафа за отставание от графика. Помимо формального неудовольствия Смольного от срыва сроков, подрядчик прогневил некоторых петербуржцев и организацией процесса смены техники, и качеством её работы.

ООО "НПП "Бевард"

В мае этого года госучреждение «Городской мониторинговый центр»(ГМЦ) заключило контракт на 548 млн рублей с компанией «ЭР-Телеком» на передачу данных с 8,5 тысячи видеодомофонов. Чтобы в рамках программы «Безопасный город» транслировать в Смольный происходящее у городских парадных, с 1 сентября 2018 года по последний день 2020 года компания устанавливает устройства по 1500 адресам. Как узнала «Фонтанка», подрядчик, больше известный широкой публике под брендом «Дом.ру», не успевает в темпе соглашения, за что уже получил удар финансовым кнутом от ГМЦ – штраф на 2,1 млн рублей. Все из-за того, что в сентябре компанией были оказаны услуги по передаче данных с 72 устройств, а по контракту работать должны были 2256.

В «ЭР-Телеком» отставание от сроков контракта признали, а в качестве главной причины опоздания назвали ограничения, действовавшими во время Чемпионата мира по футболу 2018. Компания еще в мае начала оборудовать петербургские парадные антивандальными IP-видеодомофонами марки «BEWARD DK», но не успела к 1 сентябрю установить и настроить все устройства, и, следовательно, не смогла передать с них данные. Стоит отметить, что спортивный праздник в данном конкретном случае — слабое оправдание: в адресном перечне мест установки оборудования недвусмысленно сообщается, что установка видеодомофонов начинается с 1 сентября 2018 года, то есть спустя 1,5 месяца после окончания ЧМ-2018. Подрядчик отмечают, что нивелирует отставание с помощью дополнительных ресурсов.

«Выполнение работ по установке устройств мониторинга не предусмотрено условиями контракта. Подрядчик самостоятельно определяет и реализует необходимые для оказания услуг по Контракту технические решения и организационные меры, в том числе согласование с собственниками помещений многоквартирных жилых домов. Несмотря на определенные трудности, с которыми сталкивается компания при проведении данных мероприятий, в последнее время значительно увеличился объем оказываемых услуг по контракту. Это свидетельствует о том, что АО «ЭР-Телеком» эффективно и грамотно решает все вопросы, возникающие с собственниками жилья», – похвалил компанию в ответе для «Фонтанки» комитет по информатизации и связи, для которого «ГМЦ» является подведомственным учреждением.

К 8 ноября новые видеодомофоны установлены более чем в 3000 парадных 5 районов города – Московском, Невском, Калининском, Петроградском, Колпинском.

Любопытная деталь: в комитете по информатизации и связи утверждают, что все обозначенные контрактом 8 районов – Московский, Петроградский, Колпинский, Калининский, Адмиралтейский, Выборгский, Приморский и Невский – были выбраны для обустройства видеодомофонами ради безопасности горожан, исходя из криминогенной обстановки в городе.



Однако согласно официальной статистике, Петроградский и Колпинский районы входят в пятерку наиболее безопасных в Петерубрге. Попадание в список Колпинского района объяснить сложно, а в вот в случае с Петроградским все понятно: район традиционного идет в авангарде технических новшеств, ведь нынешний глава района бывший экс-председатель комитета по информатизации и связи Иван Громов.

Одной из причин отставания от графика могло стать сопротивление местных жителей, которые в теории имеют возможность отказаться от установки бесплатной, но следящей за ними техники, однако в компании говорят, что масштаб проблемы невелик.

«Главным образом, это связано с недостаточной информированностью жителей и опасениями, что установка нового оборудования может привести к увеличению стоимости услуг. В таких случаях проводится разъяснительная работа о том, что модернизация на стоимость услуг не влияет, при этом у жителей появляется возможность пользоваться дополнительными сервисами, такими как видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi, мобильное приложение. Как правило, после этого вопросы снимаются», – рассказывают в «ЭР-Телекоме».

Кроме того, контрактом заявлено, что новые устройства способны воспроизводить аудиосигналы и голосом информировать население. При этом жителям за дополнительные функции платить не придется, а за главную функцию – фиксировать происходящее перед парадной на видео и передавать эти данные в «ГМЦ» – заплатит Смольный. В теории видеодомофоны способны подсчитывать количество людей в зоне видимости, анализировать и прогнозировать количество авторизованных пользователей, определять направления движений людей и фиксировать перемещение объектов. Вероятно, что когда-нибудь так и будет, но пока что у простых горожан есть жалобы на менее сложные вещи: не у всех получается открыть дверь для гостей, не выходя из своей квартиры.

«Во-первых, нас никак предварительно не информировали, просто пришли и сделали. Ни информации о коде, ни ключей выдано не было. Через 3 недели представители компании разок прошлись по квартирам и тем, кого застали, выдавали ключи только 1 день по 2 штуки на квартиру, а стоимость дополнительных варьировалась от 150 до 250 рублей, в зависимости от того как брать: заказав по телефону у компании, либо же при по квартирном обходе. Но самое неприятное то, что невозможно открыть дверь из квартиры, если кто-то пришел в гости. Позвонить с улицы через домофон можно, а вот кнопкой открыть из квартиры дверь — нет. Приходится либо сбрасывать ключи, либо спускаться и открывать вручную. И нет никакой информации о том, когда это исправят», – рассказывает Мария Васильева, жительница одного из домов на улице Куйбышева.

По её словам в их районе похожие проблемы с домофонами возникли во многих близлежащих домах. Эта тема уже стала предметом многочасовых дискуссий местных пожилых дам, которые в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» на свой лад повторили озвученные Васильевой претензии.

В Петроградском районе, где и находится дом недовольной петербурженки, с сентября на уже набралось около 70 жалоб. Есть два наиболее популярных направления для недовольства: людям не нравится как организован процесс смены домофонов, а у некоторых возникают вопросы к их работе. При этом в районной администрации отмечают, что жители некоторых домов сами обратились к чиновникам с просьбой бесплатно поставить им современные видеодомофоны, правда в большинстве своем речь идет о домах, где нет вообще никаких устройств.

В комитете по информатизации заявили, что к ним жалоб поступает крайне мало – даже наоборот, после начала реализации проекта значительно увеличилось количество заявок от жителей о возможности размещения устройств мониторинга и в их домах. На основании этого чиновники делают вывод о положительной оценке населения.

В самой компании вторят позиции комитета: обращений, связанных с техническими неисправностями, немного, а от жителей в основном поступают вопросы организационного характера. В «ЭР-Телекоме» рассказывают, что они осуществляют только замену оборудования, в то время как обслуживание остается за домофонными компаниями, из которых далеко не каждая оказалась готова к обработке возросшего числа обращений. В результате они недостаточно быстро реагируют на жалобы – именно с этим и связана основная часть обращений в администрацию.

На штрафе от Смольного и жалобах горожан проблемы с установкой видеодомофонов не заканчиваются. В середине сентября петербургское управление антимонопольной федеральной службы усомнилось в том, что в ходе закупки передачи данных с 8,5 тысяч видеодомофонов были обеспечены максимально конкурентные условия. В теории, если антимонопольщики найдут нарушения, то через суд либо сама служба, либо любое заинтересованное лицо может попытаться расторгнуть соглашение с «ЭР-Телеком». Первое заседании комиссии УФАС уже прошло, но, как сообщили «Фонтанке» в службе, до решения пока еще далеко.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»