Директор СШОР «Зенит»: Драку спровоцировали футболисты Академии «Зенита», они толкнули нашего вратаря после финального свистка

Директор Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Зенит» Евгений Шейнин прокомментировал драку своей команды в финале первенства Петербурга U-17 против Академии футбольного клуба «Зенит».

«Все началось с того, что уже после финального свистка толкнули нашего вратаря. Поэтому я считаю, что виновата Академия. Они же учат детей играть в футбол, а не драться. Но почему-то игроки Академии после свистка начинают толкать вратаря. А за вратаря всегда заступаются. В любом случае, я считаю подобное поведение ненормальным. Но такое бывает и в командах мастеров, и в любителях, и детско-юношеских командах — везде, где идет борьба. Да, это неправильно, да, это плохо. Мы проведем совещание, вызовем ребят, поговорим с ними. Объясним им, что не нужно вестись на провокации. Жаль, что мы не сможем поговорить с ребятами из Академии, хотя можно было бы им объяснить, что такие вещи не допустимы и провоцировать нельзя», – заявил Шейнин.

В "Зените" оперативно не смогли прокомментировать инцидент. Ранее член тренерского штаба сине-бело-голубых Анатолий Тимощук в твиттере прокомментировал видео драки юных футболистов словами "наши победили".

Напомним, победу в матче одержала Академия со счетом 2:1. После финального свистка у штрафной воспитанников Академии началась потасовка. К драке подключились даже стюарды. Разнимать юношей пришлось стюардам и персоналу стадиона.