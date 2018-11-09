Самолет упал в аэропорту Джорджтауна через несколько секунд после взлета

Направлявшийся в Торонто Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica упал через несколько секунд после взлета. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Джорджтауна (Гайана) в пятницу, 9 ноября. После неудачной попытки взлета авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и увяз в куче песка. В результате крушения, причиной которого стали проблемы с гидравликой, один из двигателей самолета отвалился и раскололось правое крыло.

На борту самолета находились 128 пассажиров. Шестеро из них пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.