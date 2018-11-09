На полигоне под Самарой сдетонировал снаряд — четверо пострадавших

Четыре человека пострадали при детонации снаряда в Самарской области. ЧП произошло в три часа дня 9 ноября на территории Приволжского испытательного полигона в районе города Чапаевска.

По информации RT, снаряд сдетонировал при утилизации отслуживших боеприпасов. В результате три человека получили легкие осколочные ранения, еще один – более серьезную травму. Их госпитализировали. Погибших нет, взрыв не спровоцировал пожар.

Причиной происшествия называют несоблюдение техники безопасности.