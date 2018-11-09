Запрещенное в РФ ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне.

Об этом 9 ноября сообщает SITE Intelligence Group со ссылкой на новостное агентство ИГ.

По данным издания, в ИГ назвали своим бойцом мужчину, напавшего на прохожих с ножом.

Днём 9 ноября неизвестный врезался на автомобиле в здание торгового центра в Мельбурне, после чего выбежал из машины и напал с ножом на прохожих. Ему удалось убить одного человека и еще троих ранить. Полицейские ранили агрессора при задержании, он скончался в больнице.