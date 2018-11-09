Во дворе на Маяковского нашли мохноногого сыча с травмой головы. Краснокнижную птицу передали ветеринарам

Непривычную для городского пейзажа птицу заметили жители центра Петербурга. Во дворе на улице Маяковского притаилась сова. О лесной гостье сообщили в комитет по природопользованию Смольного 9 ноября.

Приехавшие на место специалисты определили — перед ними мохноногий сыч, занесенный в Красную книгу Северной столицы. Хищника доставили в центр реабилитации диких животных «Сирин». Ветеринары диагностировали у него черепно-мозговую травму. Птице назначат лечение и оставят её под наблюдением, а после выздоровления вернут в естественную среду обитания.

Мохноногий сыч — обитатель хвойных лесов. Ночной хищник питается мелкими зверьками: полевками, мышами, землеройками. Зимой, когда многие зверьки находятся под снегом, в рационе его часто встречаются птицы.

Напомним, что в марте обычный рейд государственных инспекторов Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды закончился потасовкой. Хозяева трех сов, с которыми предлагалось фотографироваться на углу Невского и Мойки, не захотели расставаться с птицами без боя. Помогло только вмешательство казаков.